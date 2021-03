Speciale coronateststraat voor kinderen: "Ik vond het meevallen"

Nu zowel de basis- als middelbare scholen weer open zijn is het extra belangrijk dat óók kinderen een coronatest laten doen. De GGD heeft in teststraten verschillende plekken speciaal ingericht voor kinderen, om het testen zo aangenaam mogelijk voor te maken voor de kleine Amsterdammers.

Astrid Nielen, jeugdarts bij GGD Amsterdam legt aan het AT5 programma Amsterdam Informeert uit waarom een coronatest bij kinderen een verstandig idee is: "Ten eerste voor ouders en jongeren zelf omdat het fijn is om te weten of het't coronavirus is of niet. Ten tweede voor de klas is het fijn om te weten of er extra maatregelen genomen moeten worden. Ten derde voor de omgeving en de familie. Veel ouders hebben kwetsbare mensen in de familie of omgeving", vertelt Nielen.

Sommige ouders maken zich druk over hoe heftig de coronatest is voor jonge kinderen. Nielen herkent deze zorgen van ouders. "De ervaring leert ons dat het meevalt. Kinderen vinden het meestal niet zo erg. We zijn ook ingericht op kinderen. De mensen die de testen afnemen zijn extra getraind om met kinderen om te gaan", vertelt Nielen. Om de ervaring minder vervelend te maken krijgen na het testen ook een dapperheids-diploma.



Daarnaast worden kinderen nooit getest door of op school. Ouders of verzorgers beslissen of ze hun kind willen laten testen en maken vervolgens een testafspraak bij de GGD, telefonisch of online. "Het is geheel vrijwillig, het is een keuze die ouders zelf kunnen maken" benadrukt Nielen. Daarnaast is de test ook gratis.

We spreken meerdere ouders bij de coronateststraat. Een moeder krijgt samen met haar twee kinderen een test. "Zij hadden pijn aan hun keel en toen heb ik gezegd dat ze getest moeten worden." Een andere ouder wil de klas van zijn kind beschermen. "Omdat hij een ander kan besmetten op school en de school dan dicht moet. Daarom moet je testen, het is niet anders."



"Ik vond het wel meevallen. Het is niet zo heftig als in alle verhalen op het internet" vertelt een jongen nadat hij de coronatest heeft gedaan. ''De keel viel mee en neus deed zeer", zegt zijn broertje. Een ander kindje reageerde juist heel positief, hij noemde het testen zelfs leuk.