Eigenaar koffiebar bij Museumplein kwaad op ME: "Ze stonden hier met negen man sterk"

Ook deze zondag is het koffiebarretje van Dennis en Willeke open. Totdat de ME het plein gaat 'vegen', dan gaat de deur even dicht. "Dat is de afspraak", vertelt Dennis. "Dat hebben we zo met elkaar besproken. Elke keer worden de demonstranten hier het kruispunt over gezet. De politie wil dan geen mensen in de rug hebben, dus hebben wij gezegd: dan doen wij de deur dicht, en houden die klanten binnen, die dan net even koffie kopen."

Het is al bijna een zondagse traditie: de demonstraties op het Museumplein, en de ME die aan het eind van de middag het plein ontruimt. Dennis van Dijk en Willeke Bouricius zien het al weken gebeuren, pal voor de deur van hun restaurant Barpiazza. Ze zijn al een jaar gesloten, behalve voor afhaal. En op zondag verdienen ze wat bij met de verkoop van koffie aan de demonstranten.

Ze hebben overal gekeken, in de koelcel, op de toiletten, maar er was geen klant binnen

Als deze zondag deuren dicht zijn, zijn er volgens Dennis en Willeke elf mensen binnen: vijf klanten en zes man personeel. De klanten laat hij via de nooduitgang naar buiten. Toch staat vlak daarna de ME voor de deur. Dennis: "Ze hebben alles gecontroleerd. Ze hebben in de koelcel gekeken, in de toiletten, overal. Daarna wilden ze dat we naar buiten gingen en daar in een rij gingen staan."

Toen knapte er iets in Willeke. "Ze stonden hier negen man sterk met van die schilden en ze wilden mijn 14-jarige dochter mee naar buiten nemen. Die begon met een ander meisje keihard te janken. Toen is er echt iets in me geknapt." Uiteindelijk kon Willeke met haar dochter en het personeel binnen blijven. Dennis is meegegaan naar het arrestatie busje. Daar heeft hij 20 minuten gezeten, en is vervolgens weer vrij gelaten.