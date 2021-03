Grote brand in Westelijk Havengebied, veel brandweerwagens opgeroepen

De brandweer is vanavond massaal uitgerukt voor een grote brand aan de Rhoneweg in het Westelijk Havengebied.

De eerste melding over de brand kwam rond 20.20 uur binnen en er werd al snel flink opgeschaald. Rond 20.45 uur ging het zelfs om een "zeer grote brand". Inmiddels zijn er vanaf de straat geen uitslaande vlammen meer te zien.

Schade

Het gaat om een industriële wasserette. De schade is volgens een woordvoerder van de brandweer groot. Er is onder meer een deel van het dak verwoest. Er was niemand aanwezig en er is niemand gewond geraakt.

In het Westelijk Havengebied vinden regelmatig branden in bedrijfspanden plaats. Er is daarom een speciale brandweerkazerne gebouwd, waar ook het havenbedrijf en verschillende bedrijven in het gebied aan hebben meebetaald.

Versterking

Meerdere brandweerwagens uit die nieuwe kazerne werden ook opgeroepen voor de brand op de Rhoneweg. Ze hebben onder meer versterking gekregen van brandweermensen uit Uithoorn, Osdorp en Amstelveen.

De oorzaak van de brand is onbekend. Daar wordt later onderzoek naar gedaan.