Tobias Nierop gaat Ajax-legende Johan Cruijff spelen in musical

Acteur Tobias Nierop (33) kruipt in de huid van Ajax-legende Johan Cruijff in de musical '14. Cruijff's vrouw Danny wordt gespeeld door Myrthe Burger.

Tobias Nierop zal niet veel hoeven te zingen. Het management van Cruijff liet al eerder weten dat verzoek te hebben gedaan.

"We worden meegenomen in het hele ontwikkelingsproces. Zo is aan het verzoek om Johan in de voorstelling vooral veel te laten praten en voetballen, maar niet te laten zingen, direct gehoor gegeven", stelt het management.

Volgens de regisseur Tom de Ket gaat de musical over 'ambitie, liefde, vriendschap maar ook over jaloezie, eenzaamheid en verraad'. De musical gaat naar verwachting eind september in première.

Eind deze maand is het vijf jaar geleden dat Johan Cruijff overleed.