600.000 potloden, 470 stembureaus en drie dagen stemmen: zo verlopen de verkiezingen

Ondanks de lockdown die al maandenlang geldt, kan er volgende week gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar is het stemmen verspreid over drie dagen en er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat stemmers besmet worden met het coronavirus.

Zo krijgt iedereen die komt stemmen een eigen potlood. Er liggen daardoor 600.000 potloden klaar, want er zijn 582.175 kiesgerechtigden in de stad. Daarvan zijn er 73.096 ouder dan 70 jaar. Zij mogen ook per brief stemmen als ze dat willen, die brief moeten ze uiterlijk 12 maart versturen.

Opvallende stemlocaties

Verspreid over de stad zijn er op 17 maart 470 stembureaus. Ook heeft de Rai vier autostemstraten en een fietsstemstraat. Opvallende stemlocaties zijn verder Pathé Arena, het Planetarium in Zuidoost, het De Mirandabad, het Olympisch Stadion, de Melkweg, het Okurahotel, het Concertgebouw, de Vondelkerk, het UvA Science Park, de kinderboerderij De Werf in Noord en het Hilton hotel.

Op de vloeren van de stemlocaties wordt met pijlen aangegeven waar mensen heen moeten lopen. Leden van het stembureau dragen medische mondkapjes en kiezers moeten ook een mondkapje dragen. Er is een extra lid van het stembureau aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en of mensen zich wel aan de coronaregels houden.

Leeftijd

Op 15 en 16 maart zijn er ongeveer 50 stemlocaties open. Die zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheidssituatie eerder willen stemmen. Op 17 maart komen er dus 420 stemlokalen bij. Om te zien hoe druk het tijdens de verkiezingen op de verschillende locaties is, publiceert de gemeente een druktemeter.

Wie wil weten waar er gestemd kan worden, kan dat ook op deze site zien.