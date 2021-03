Er gloort eindelijk weer een beetje licht aan het einde van de tunnel voor de horeca

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei het tijdens de persconferentie toch echt: mogelijk gaan over drie weken de terrassen weer open. Het is natuurlijk afwachten of het echt gaat gebeuren, maar sommige Amsterdamse horecaondernemers knappen het terras vast op.

Vandaag werden daarom voorzichtig al wat terrassen al een beetje gepimpt voor het lenteseizoen. Len van der Meij van café Goos op de Maasstraat in de Rivierenbuurt heeft nieuwe kussens, strandstoelen en parasols besteld en is zijn terras alvast aan het schoonmaken.

Van der Meij heeft er alle vertrouwen in dat hij over drie weken weer biertjes mag tappen. "We hebben voor het eerst een datum gehoord. Al die maanden hiervoor was het 'we kijken het aan', dus ik ga er gewoon vanuit dat we het weekend voor Pasen gewoon open zijn."