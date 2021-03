Stad NL V IJburgers niet gerust na uitspraak Klaver over biomassa: "Denk niet dat iemand hier GroenLinks gaat stemmen"

IJburger Fenna Swart dwong GroenLinks-voorman Jesse Klaver tot een uitspraak over biomassa. Hij zei uiteindelijk dat de nog te openen centrale van Vattenfall in Diemen als het aan hem ligt snel weer moet sluiten, al had hij daar wel een kantekening bij. Op IJburg juichen ze vandaag nog niet te vroeg.

Vroeger zat ze nog bij GroenLinks, Fenna Swart uit IJburg, maar daar is ze al een paar jaar geleden uitgestapt. Haar strijd tegen biomassacentrales voert ze liever buiten de politiek, met haar Comité Schone Lucht. Maandag kreeg ze bij Nieuwsuur de kans om haar oude baas, Jesse Klaver, te ondervragen over zijn standpunt op biomassa. Of hij niet ook van mening is dat biomassa vervuilend is, en dat we er in Nederland mee moeten stoppen.

Klaver houdt eerst nog vol, dat biomassacentrales voor electriciteit wellicht dicht moeten, maar de centrales die warmte opwekken, die hebben we nog nodig. Swart pareert hem en uiteindelijk, in de laatste secondes van het debat zegt de voorman van GroenLinks dat de Vattenfal-centrale in Westpoort ook '"zo snel mogelijk" dicht moet en dat er geen nieuwe meer moeten worden gebouwd. "En daar ga ik hem aan houden", zegt een tevreden Swart een dag later aan haar keukentafel.

Quote "Ik ben benieuwd of Vattenfall ook gaat denken 'we moeten er maar mee stoppen'" mike visser - bewoner ijburg

Niet dat de strijd is gewonnen, ze moet het nog zien, maar het is een eerste stap. Ook bewoners van IJburg hebben met interesse de discussie tussen Swart en Klaver gevolgd. Er staat een nieuwe centrale gepland, aan de andere kant van het water in Diemen. "Ik ben benieuwd wat het vervolg gaat worden en of ze ook echt gaan meebewegen en dat Vattenfall ook gaat denken 'we moeten er maar mee stoppen", zegt IJburger Mike Visser. Buurtbewoner Paul Vink vraagt zich af of het niet gewoon verkiezingsretoriek was. "Puur om volgende week stemmen te trekken. Maar ik denk niet dat er op IJburg nog iemand is die op GroenLinks gaat stemmen."

Gemeente wil ook af van biomassa Ook de gemeente liet AT5 vandaag weten van biomassa af te willen. Wat dat dan voor de net geopende centrale in Westpoort betekent is nog niet duidelijk. De centrale voorziet een behoorlijk deel van de stad van warmte.

Reactie wethouder Energietransitie Marieke van Doorninck (GroenLinks): "Amsterdam wil af van biomassa én vaart maken met de energietransitie: aardgasvrij en zonder CO2-uitstoot. Dat is ook de reden waarom Amsterdam terughoudend is als het gaat over de inzet van biomassa. Het is ‘nee, tenzij’. Biomassa moet alleen ingezet worden als er echt geen andere betaalbare duurzame alternatieven zijn. Amsterdam houdt dus niet vast aan het gebruik van biomassa en verkent ook zeker alternatieven. Daarnaast deelt de gemeente Amsterdam de mening dat momenteel te makkelijk voor biomassa als alternatief voor aardgas wordt gekozen. Daarom heeft de gemeente de minister van EZK gevraagd forse subsidiëring van het gebruik van biomassa te bevorderen te stoppen. Het zorgt er namelijk voor dat het gebruik van biomassa voor laagwaardige toepassingen toeneemt en dat gaat ten koste van (onderzoek naar) duurzamere alternatieven. Wat betreft de biomassacentrale die Vattenfall voornemens is te bouwen in Diemen: de gemeente Amsterdam heeft hierbij geen rol en heeft ook geen bevoegdheid bij de vergunningverlening voor de biomassacentrale Diemen."