"Kraken Sky is mokerslag, criminelen hebben zich heel erg veilig gewaand"

"Sky heeft zelf gezegd, we zijn ontastbaar en ongrijpbaar", vertelt recherchechef Jonne Janssen. "Ze hebben vijf miljoen uitgeloofd aan degene die hen zou weten te ontsleutelen. Dus de criminelen hebben zich heel erg veilig gewaand. Dan bewijzen wij als nationale politie weer dat het niet zo is."

Vandaag vond er een zogenoemde klapdag plaats, waarbij in het hele land 75 woningen en kantoren zijn doorzocht. In de regio Amsterdam zijn tientallen verdachten opgepakt. Janssen: "We zijn alles nog aan het reproduceren van de afgelopen tijd, ook in heel Nederland. Dus precieze aantallen kan ik nu nog niet geven. Maar het ziet er echt heel goed uit."

Het aantal ontsleutelde berichten is een veelvoud van het aantal berichten van de geheime berichtendienst EncroChat, die eerder door de politie gekraakt werd. "Nu hebben we er honderden miljoenen berichten bij. Wereldwijd. Waarvan een grote portie uit Nederland", aldus Janssen.