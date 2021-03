Schutter die Polletje doodde sloeg bewust toe toen hij met zijn kind was

De politie acht de kans zeer waarschijnlijk dat de man die afgelopen donderdag Ajax-hooligan Martin van de Pol doodschoot hem al een dag eerder stond op te wachten. De verdachte zou vorige week woensdag hebben rondgehangen bij de school van de 7-jarige dochter van Van der Pol, die een dag later haar vader van dichtbij doodgeschoten zag worden. In het opsporingsprogramma Bureau 020 geeft de politie informatie over het signalement en de vluchtroute van de schutter.

De 56-jarige Van de Pol had donderdag 4 maart zijn kind van school gehaald. Even verderop op de Alexander Dumaslaan wordt hij om 14.10 uur dodelijk geraakt. Op dat moment zijn er meer mensen die hun kinderen uit een school in de omgeving hadden gehaald. Van de Pol overleed ter plekke. De politie zocht meteen contact met buurtbewoners en is bezig met camerabeelden. Ze weten inmiddels zeker dat de schutter bewust toesloeg toen Van de Pol met zijn kind was.

''Wij denken dat de schutter een dag eerder rond dezelfde tijd ook al rondhing bij het schoolplein en de Alexander Dumaslaan. Toen is de dochter door iemand anders opgehaald en is hij weer vertrokken. Een dag later was hij terug en heeft hij alsnog toegeslagen. Het is een bijzonder kille liquidatie, ouders en kinderen zijn heel bang geweest en waren zeer aangedaan'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Het meisje van zeven heeft een bijzonder traumatische ervaring gehad en wordt zo goed mogelijk opgevangen. De politie heeft een signalement van de schutter en hoopt dat mensen weten wie het is of hem gezien hebben.

Signalement en vluchtroute

De man was lopend en gekleed in een parka, mogelijk van het merk Krakatau. Hij is vermoedelijk een getinte man tussen de 1.80 en 1.90 lang en droeg een lichtkleurig wegwerp mondkapje voor zijn gezicht. Naast die jas droeg hij donkere kleding, een broek met smalle pijpen en donkere schoenen.



De politie heeft ook meer informatie over de route die de schutter vermoedelijk is gelopen. Voor het schieten kwam hij vanaf de Andersensingel over het bruggetje naar de Agatha Christiesingel en dan linksom naar de Alexander Dumaslaan. Daar heeft hij zo'n 5 minuten rondgehangen. Na de liquidatie is die man met mondkapje en parka ook weer via dezelfde weg weggerend. ''Wij roepen mensen op die denken dat ze de schutter hebben gezien afgelopen donderdag, maar zeker ook de dag daarvoor rond het moment dat de school De Schakel uitging. Misschien is andere ouders daar iemand opgevallen die de situatie leek te verkennen en daar niet hoorde'', zegt Stor.