Beveiligde berichtendienst Sky ontkent te zijn gehackt door autoriteiten

Volgens de politie hadden de opsporingsdiensten toegang tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC. Vanaf medio februari 2021 kon dit versleutelde verkeer ‘live’ worden meegelezen. De server van Sky ECC werd gisteren offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

Volgens het bedrijf is er een 'phishing-applicatie' gemaakt die lijkt op die van Sky ECC. Die applicatie zou vervolgens op onbeveiligde telefoons en op Sky-telefoons waarvan de beveiliging was onklaar gemaakt zijn gezet. Die telefoons zouden vervolgens zijn doorverkocht via ondergrondse kanalen.

'Niet gehackt'

Sky ontkent te zijn gehackt en verzekert in een statement dat alle berichten nog veilig zijn. Ook zegt het geen contact te hebben gehad met autoriteiten en dat het ook niet heeft samengewerkt met opsporingsdiensten. Het bedrijf ontkent stellig dat het platform de voorkeur krijgt van criminelen en verwijst naar de voorwaarden waarin staat dat de dienst niet mag worden gebruikt voor illegale activiteiten.

Volgens de politie heeft het een goudmijn aan informatie waaruit de komende maanden wordt gedolven. Sky meldt dat er geen gebruikersgegevens of berichten op hun servers zijn opgeslagen. Wel waren er problemen met de connectie met de servers van dinsdagochtend 5 uur tot dinsdagmiddag 13 uur. Een reden voor de uitval geeft het bedrijf niet.

Berichten onderschept

Het Landelijk Parket zegt niet te willen reageren op het statement van Sky ECC. Wel benadrukt een woordvoerder dat er nooit is gezegd dat Sky ECC is gehackt, maar alleen dat berichten zijn onderschept. Volgens de politie zijn alleen al in Nederland tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen.