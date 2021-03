Stemmen vanaf je 16e: "Als je een studie kunt kiezen, ben je ook intelligent genoeg om een partij te kiezen"

In het in 2019 verschenen rapport 'Jong geleerd, oud gedaan' adviseerde De Lange, als lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Tweede Kamer al om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar. "Ik zag dat de politieke betrokkenheid van jongeren in Nederland heel laag is in vergelijking met andere landen", vertelt De Lange, die als politicoloog werkzaam is aan de UvA. "Daarom heb ik gekeken welke maatregelen helpen om de politieke betrokkenheid onder jongeren te vergroten."

"Ik heb gekeken of de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd kan helpen", aldus De Lange. "Want als je jongeren vroeger laat stemmen, kun je ze ook beter begeleiden bij hun eerste keer stemmen. En dat heeft op de lange termijn een positief effect op hun politieke betrokkenheid."

"Als jongeren vroeger gaan stemmen, neemt het gewicht van jongeren in de politiek ook toe en dan hopen we natuurlijk dat politici ook meer naar jongeren gaan luisteren", voegt De Lange daaraan toe.

"Jongeren betalen belasting, dan heb je recht op zeggenschap", zegt Van Duijn. "Ten tweede kan jongerenrepresentatie beter als meer jongeren gaan stemmen. En ten derde is vroeg geleerd, oud gedaan. Dus als je als jongere al leert om te stemmen, ga je dat je hele leven doen en kweken we een generatie vol bewuste burgers."

Voorbijgangers die we spreken in het Vondelpark zijn ook enthousiast over het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd. "Ze worden op hun 16e ook al geacht om te bepalen wat voor loopbaan ze kiezen. Op het moment dat ze intelligent genoeg zijn om een studie te kiezen zijn ze ook intelligent genoeg om te bepalen wat voor partij ze willen kiezen", aldus een Vondelpark bezoeker. Een andere jongere pleit voor meer aandacht op school voor het onderwerp. "Politiek moet meer een onderwerp worden op school, zodat kinderen van 16 er ook meer over te weten komen."

Burgerschapsonderwijs uitbreiden

Politicoloog De Lange is ook van mening dat scholen meer aandacht aan het onderwerp moeten besteden. "Als we die maatregel willen invoeren, is het belangrijk dat we het burgerschapsonderwijs op scholen uitbreiden," zo stelt De Lange. "Wij zien dat, met name op het vmbo en mbo, heel weinig burgerschapsonderwijs wordt gegeven. Ook worden er nauwelijks eisen gesteld aan wat jongeren daar geleerd wordt. Ik zou graag zien dat we die jongeren meer contacturen geven voor burgerschapsonderwijs, maar dat we ons ook richten op de vaardigheden die ze nodig hebben om een democratisch burger te zijn. "

De Lange krijgt bijval van Van Duijn, die van mening is dat het burgerschapsonderwijs veel boeiender en relevanter gemaakt moet worden. "Als jongeren al op de middelbare school met hun vrienden discussies gaan hebben over waarop zij kunnen stemmen en waarom die stem ertoe doet, dan kan een leraar ook veel meer betekenis leggen in een les."