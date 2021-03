Ajax mist Daley Blind tegen Young Boys

Daley Blind is niet fit genoeg om mee te spelen tegen het Zwitserse Young Boys, dat liet Erik ten Hag weten tijdens de persconferentie. Ajax neemt het morgenavond in de Johan Cruijff Arena op in de achtste finale van de Europa League tegen de ploeg uit Bern.

Daley Blind ontbrak afgelopen zondag ook in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Wie er wel aan de aftrap tegen de Zwitsers zullen verschijnen laat trainer Erik ten Hag zoals gewoonlijk in het midden. De kans is groot dat hij vasthoudt aan zijn Latijns-Amerikaanse centrum met Martinez en Alvarez. Zich aanpassen aan de tegenstander zal de trainer in ieder geval niet snel doen. ''Ze hebben veel snelheid in de ploeg, dat weten we, maar wij moeten vasthouden aan onze eigen speelwijze.''

Fakkels

Ajaxfans, die al maanden niet meer in de Arena zijn geweest om hun club aan te moedigen, zoeken tijdens Europese thuiswedstrijden andere manieren om de ploeg te laten weten dat ze gesteund worden. Zo reed de spelersbus meerdere keren door een wolk van rode rook afkomstig van fakkels afgestoken door Ajacieden op straat. ''Met fakkels naar de bus komen rennen is tof'', zegt Davy Klaassen die tijdens de persconferentie de vraag krijgt wat hij daarvan vindt. ''Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niks met mij doet. Het is nog steeds jammer dat we zonder publiek moeten spelen, maar op deze manier krijgen wij mee dat ze ons steunen.''