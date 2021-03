Ramkrakers Buitenveldert gefilmd: "Huppetee, in het zakje"

De eigenaar van de optiek aan de Arent Janszoon Ernststraat waar vannacht een ramkraak plaatsvond kan het niet geloven. "Het is niet normaal. In anderhalve minuut halen ze de duurste spullen uit je winkel en het is gebeurd."

Rond 03.00 uur vannacht ramde een gestolen BMW tegen de ingang van de opticien aan de Arent Janszoon Ernststraat. Op camerabeelden is te zien dat één van de twee daders de vluchtmotor alvast klaarzet. Even later gaan ze aan de slag. Eigenaar Edwin van Dijk wijst naar de beelden. "Hier, daar komen ze al, taktak, huppetee, in het zakje". Met z'n tweeën pakken de daders de duurste brillen uit de schappen. "Het zijn jonge gassies zo te zien. Ze zijn erg flexibel, en gretig."

Cartiers

"We zijn er een beetje aan gewend", vertelt Van Dijk. "We zijn twee weken geleden in Purmerend ook al overvallen. Met een hamer hebben ze daar Cartiers weggehaald." Kort geleden probeerden criminelen ook met een plofkraak in zijn zaak in Utrecht te komen, maar dat is gelukkig niet gelukt. "Maar hier is het wel gelukt", verzucht hij.

De politie heeft vannacht met een helikopter naar de daders gezocht, maar de daders zijn nog niet gevonden. De daders zijn na de kraak vermoedelijk met een motorscooter weggekomen in de richting van de Willem van Weldammelaan. De politie denkt dat ze geen helm droegen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Bunker

De eigenaar denkt nu na over het plaatsen van paaltjes, om in ieder geval bestand te zijn tegen ramkraken. "Tsja, voor de rest... We kunnen hier moeilijk een bunker van maken."