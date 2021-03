Man gewond na ruzie Bos en Lommer

Een man is vanmiddag gewond geraakt op de Bos en Lommerweg. De politie laat weten dat het vermoedelijk om een ruzie tussen drie mannen ging. Eerder leek het te gaan om een steekpartij, maar dat blijkt niet het geval.

Getuigen melden dat het slachtoffer een hoofdwond heeft. Hij is aanspreekbaar.

Wat er aan de ruzie vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.