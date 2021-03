"Privacyrechten van burgers geschonden bij het live meelezen van versleutelde berichten"

Het is nog maar de vraag of de berichten die de opsporingsdiensten van de versleutelde berichtendienst Sky ECC wisten te onderscheppen, gebruikt kunnen worden in de rechtszaal. Dat zegt strafrechtadvocaat Yehudi Moszkowicz. "Ik denk dat door het onderscheppen en live meelezen van deze honderden miljoenen berichten de privacy van burgers op flagrante wijze is geschonden."

De politie maakte gisteren bekend dat er vanaf half februari live met dit versleutelde verkeer is meegekeken. In het onderzoek werden landelijk dertig verdachten aangehouden.

"Nu is er zonder dat er een concrete verdachte is aangewezen, laten we het genuanceerd houden, met tienduizenden mensen meegekeken", aldus Moszkowicz. "Die waren dus niet allemaal verdachten, en we weten daarvan ook niet of ze pas verdacht zijn geworden na het meeluisteren. Zeker voor die groepering is het zeer de vraag: is dat rechtmatig. Want zij waren nog helemaal geen verdachte."

"Doel heiligt niet de middelen"

Een van de aangehouden verdachten zou de bekende kickbokser Jamal Ben S. zijn, meldt Het Parool. Hij zou zijn opgepakt wegens het verkopen van de Sky-telefoons. Op welke manier de opsporingsdiensten de versleutelde berichten hebben verkregen, is niet bekendgemaakt. Wel meldt het Landelijk Parket dat de rechter-commissaris toestemming heeft gegeven voor de actie, maar volgens de advocaat heiligt het doel niet de middelen.

Moszkowicz: "De rechter-commissaris zal best een afgewogen beslissing hebben genomen. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat de rechter-commissaris in dit geval, over de kop gaat als die straks op een inhoudelijke behandeling van een rechtszaak wordt beoordeeld."

Valse versie

Sky zelf ontkent dat het door de Nederlandse en Belgische autoriteiten is gehackt. Volgens het bedrijf heeft iemand een valse versie van hun applicatie gemaakt en deze op onbeveiligde telefoons geïnstalleerd en doorverkocht.