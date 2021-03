GGD ziet geen rol voor zichzelf in 'sneltestsamenleving'

De GGD wil niet dat haar teststraten worden gebruikt om mensen zonder klachten te gaan testen zodat zij naar de kroeg of een voetbalwedstrijd kunnen, laat hoofd GGD André Rouvoet weten aan dagblad Trouw. "Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding."

De laatste tijd wordt de roep om een 'testsamenleving' steeds groter. Om het 'normale' leven weer een beetje door te kunnen laten gaan, zou men zich zonder klachten moeten kunnen testen. Een negatieve test zorgt dan voor een testbewijs om tijdelijk toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een kroeg, voetbalstadion, school of theater.

Geen grote bijdrage

Om dat mogelijk te maken moet de testcapaciteit flink omhoog. In februari is begonnen met het bouwen van zo'n 100 snelteststraten, die waarschijnlijk in april open kunnen. De vraag is of de GGD haar teststraten hiervoor ook zou willen aanwenden, maar daar reageert GGD-voorman André Rouvoet negatief op.

Ondanks dat de GGD niet haar volledige capaciteit benut, momenteel nog geen derde, wil zij voorkomen dat de teststraten worden gebruikt voor zulke testbewijzen. "Vanuit het oogpunt van virusbestrijding levert het preventief testen van mensen zonder klachten geen grote bijdrage", stelt Rouvoet in Trouw. "De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht."

Bedrijfsleven en onderwijs

Al ziet Rouvoet zelf geen rol voor de GGD in zo'n sneltestsamenleving, hoopt hij wel dat het snel van de grond komt. Die taak ligt volgens hem vooral bij het bedrijfsleven en het onderwijs. "Iedereen wil weer open, daarvoor kan testen zonder klachten wél nuttig zijn. Ik zou zeggen: maak daar werk van."