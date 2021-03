Kersmisexploitanten voeren actie op de Dam: "70 procent staat op omvallen"

Kermisexploitanten stonden vanmiddag met 150 mensen op de Dam om hun onvrede te uiten over het gebrek aan financiële steun vanuit de overheid. Volgens kermiskoning Frans Stuy is de situatie zeer zorgelijk.

"Wij hebben in de winter gewoon geen inkomsten", zegt Stuy. "En als je dan die maanden pakt, hebben wij geen recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op dit moment staat 70 procent op omvallen."

Stuy vindt dat hij in de maling wordt genomen. "Zeker, verleden jaar gebeurde dat al. Dit is nu het tweede jaar waarbij we geen perspectief hebben." De kermiskoning zegt daarbij dat Den Haag zich moet schamen. "Wij hebben keihard gewerkt en hebben spullen van miljoenen euro's. Dan horen ze ons te helpen. Als de pretparken open gaan, moet Rutte zeggen: Jullie ook open."

Mogelijke vervolgacties

Ook in vijf andere steden werd vandaag geprotesteerd. Kermisexploitanten zeggen hardere demonstraties niet uit te sluiten als er op korte termijn geen verbetering komt in hun situatie.

In juli vorig jaar wilde Stuy ook al gaan protesteren, toen op het Museumplein. Dat werd een paar dagen van tevoren afgeblazen na een gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer. Het gesprek zorgde voor zoveel boosheid, dat Stuy vreesde voor ongeregeldheden. Op dat protest werden ongeveer 500 mensen verwacht.