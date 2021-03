Man met groot mes overvalt pizzarestaurant aan Pieter Calandlaan

Vanuit het niets oog in oog staan met een overvaller met een groot mes in zijn hand. Het overkomt medewerkers van een pizzarestaurant aan de Pieter Calandlaan op donderdag 28 december. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van de overval.

AT5

Op bewakingsbeelden van buiten het restaurant is tegen 22.00 uur in de avond te zien hoe de verdachte over de Pieter Calandlaan loopt. Vanuit de richting van de Hoekenes wandelt hij eerst voor het restaurant langs en lijkt vervolgens de hoek om de Willem Heselaarsstraat in te slaan. Daar draait hij zich om en loopt nog een keer langs het restaurant, waarschijnlijk om te kijken of dit zijn moment is. ''Binnen zijn de medewerkers bezig met het klaarmaken van bestellingen niet wetende wat zich binnen een paar minuten gaat afspelen'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Quote De overvaller begint te zwaaien met het mes en bedreigt het personeel Marijke stor politie amsterdam

Even voorbij het restaurant draait de overvaller zich weer deze keer in een rechte lijn de zaak binnen. Op beelden van is te zien hoe hij de keuken inloopt en een bezorger vastpakt, die probeert hem in eerste instantie tegen te houden tot de verdachte een groot mes trekt. ''Dit zijn angstige momenten voor de medewerkers want de overvaller begint te zwaaien met het mes, maakt stekende bewegingen en eist geld uit de kassa'', zegt Stor. De bedrijfsleider besluit mee te werken en trekt de la uit de kassa. De verdachte zijn rugzak tevoorschijn, maakt hem open en eist dat de inhoud van de la erin wordt gestopt. Zodra dat gebeurd is rent de overvaller naar buiten de Pieter Calandlaan op en slaat meteen linksaf de Koos Vorrinkweg op om zijn weg te vervolgen over de Ferdinant Spitsstraat. ''De overval heeft een grote impact gehad op de medewerkers, het is niet niks als er opeens iemand met een groot mes voor je neus staat en stekende bewegingen maakt. Wij willen graag weten wie deze man is'', besluit Stor. Signalement De overvaller heeft een licht getinte huidskleur en wordt tussen de 18 en 30 jaar oud geschat. Hij had donker krullend haar en droeg een groene parka met capuchon. Verder droeg hij tijdens de overval donkere handschoenen, een blue jeans, witte gympen van Nike, type Air Force en dus een groot mes met een zilverkleurig lemmet.