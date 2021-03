Seniorenbond bezorgd over poststemmen: "Er sluipt makkelijk een foutje in"

Seniorenbond ANBO maakt zich zorgen over het stemmen per post. In Amsterdam mogen 70.000 70-plussers via de brievenbus hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingenn. De angst is nu dat daar veel ongeldige stemmen bij zullen zijn. Poststemmen kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Tot nu toe zijn bij de gemeente Amsterdam 13.000 van de 70.000 mogelijke poststemmen binnengekomen. Hoeveel van deze stemmen ook echt geldig zijn, is nog maar de vraag. Uit landelijke cijfers blijkt dat 2 procent van de 400.000 ontvangen poststemmen ongeldig is. Ouderenbond Anbo maakt zich hier zorgen over.

Voor Rob Dijst (73) is het stemmen per post een uitkomst. Normaal gesproken is er in het verzorgingshuis waar hij woont een stembureau, maar wegens corona is dat nu niet zo. Hij is slecht ter been, en door zijn leeftijd hoort hij tot de risicogroep. Hij is al gevaccineerd, maar evengoed blij dat hij zijn stem in de brievenbus kan doen. Die is lekker dichtbij. Dat er dingen misgaan met het stemmen kan hij zich niet goed voorstellen. "Er komt een heel uitgebreide uitleg bij, met foto's en alles. Als je dat rustig leest, dan kan het bijna niet verkeerd gaan hoor."

Poststemmen tellen

Uit landelijke cijfers blijkt dat er toch van alles mis kan gaan. Zo hebben 10.000 mensen hun stembiljet in de verkeerde enveloppe opgestuurd, en zijn sommige retourenveloppen zo dun, dat ze waarschijnlijk leeg zijn. Verder kunnen mensen per ongeluk hun stempas samen met het stembiljet in 1 enveloppe doen. Ook dan is de stem ongeldig.Vanaf maandagochtend 15 maart worden de briefstemmen ‘voorgeopend’ en worden de stempassen gescand. Vanaf woensdagochtend 17 maart worden de stembiljetten van de briefstemmen geteld.