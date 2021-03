Rederijen balen van nieuwe vergunningenstelsel: "Het is een soort marteling"

Na jaren van gemeentelijke plannenmakerij, slepende rechtszaken en knagende onzekerheid krijgen de ongeveer 50 Amsterdamse rondvaartreders dinsdag te horen of ze mogen blijven varen. De kans dat de huidige reders met al hun boten mogen blijven varen, is niet groot. In het nieuwe vergunningenstelsel voor de passagiersvaart komt er een lotingsysteem. De eerste 155 vergunningen waarmee reders nu nog voor onbepaalde tijd rondvaren, worden dan opnieuw geveild waarvoor ruim 700 gegadigden zijn.

Op deze manier vinden er de komende jaren nog een aantal lotingrondes plaats en zijn er straks 550 tijdelijke vergunningen te verdelen. Niet alleen de kleine reders, ook de grote reders met grote boten moeten er aan aan geloven. Ramón van der Storm van rondvaartbedrijf Blue Boat Company hoopt dat in het gunstigste geval dat één boot een tijdelijke vergunning krijgt. "Nog meer werkgelegenheid op de tocht, want er zijn al vierhonderd banen verdwenen."

De reden van het nieuwe lotingsysteem is dat het nog steeds te druk is op de grachten. Twee van de vijf historische rondvaartboten van Tommy van Riet zitten in de loting. Als die allebei worden getrokken is hij alsnog - als de nieuwe regels ingaan- 40 procent van zijn onderneming kwijt. "Het is een soort marteling dat het gewoon zo doorgaat, dit krijg je dan iedere twee jaar", zegt Van Riet. Hij vertegenwoordigt 42 kleinere tot middelgrote rederijen die allemaal zware tijden beleven in de coronacrisis.

"Iedereen is verliezer in dit systeem"

Van Riet is bang dat vooral de kleine reders de verliezers zullen zijn in het nieuwe lotingssysteem. Omdat je als rederij vaker mag inschrijven als je kan aantonen dat je genoeg geld hebt om een boot te financieren. Kortom: hoe meer geld, hoe vaker je je mag inschrijven en dat leidt weer tot meer lootjes in het lotingssysteem. "Ik denk dat kapitaalkrachtige partijen het gaan overnemen van de kleinere rederijen", zegt Van Riet. Van der Storm denkt ook dat de gemeente verliezer is in dit verhaal. "Omdat ze een systeem hebben opgetuigd waar niemand rust heeft."

De strijd zal verder gaan

Het nieuwe vergunningsysteem is al een keer onderuit gegaan bij de rechter. De strijd zal dan ook na dinsdag weer worden voortgezet. In juni vorig jaar liet toenmalig verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Water) weten dat nieuwe stelsel gewoon doorgaat. "Als het toerisme weer aantrekt, hebben we nog steeds een stelsel nodig waarmee we drukte op en om het water kunnen reguleren. Als blijkt dat de vraag naar vergunningen na corona structureel vermindert tot onder het ingestelde plafond van 550, dan kunnen we de noodrem alsnog aantrekken", schreef de wethouder toen aan AT5.