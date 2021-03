Man (55) moet 6 maanden cel in vanwege valse bommelding Schiphol

De man gaf tijdens de zitting toe dat hij achter de valse bommelding zat. Hij zei dit expres te hebben gedaan, zodat hij straf kreeg en in Nederland kon blijven uit angst dat Rusland hem niet zou accepteren vanwege zijn activisme.

In oktober vorig jaar was zijn asielaanvraag in Nederland afgewezen. De man woonde sinds vier jaar in een asielzoekerscentrum.

Door de bommelding moest destijds een KLM-vliegtuig naar Stockholm worden ontruimd. Na onderzoek van de Marechaussee werd niets in het vliegtuig aangetroffen. De man werd uiteindelijk aangehouden in Haarlem.

De keuze voor de vlucht naar Stockholm was toeval, verklaarde de man vandaag.

Bekende van justitie

Het is niet de eerste keer dat de man (onder andere door het doen van valse bommeldingen) in aanraking komt met justitie. In 1993 kaapte hij met zijn vrouw een vliegtuig dat onderweg was naar Sint-Petersburg. Het vliegtuig landde toen in Zweden, waarna de man werd aangehouden. Hij werd uitgeleverd aan Rusland en veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar.

Ook in 2014 en 2015 is de man veroordeeld voor een incident op de luchthaven.