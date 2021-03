Eerste stembureaus gaan open; wie mag vandaag al stemmen? En waar?

Vandaag om 7.30 uur gaan de eerste stembureaus open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door corona kun je drie dagen lang je stem uitbrengen. Maar niet elk stembureau gaat vandaag al open en de eerste twee dagen zijn ze vooral extra open om ouderen en kwetsbare mensen al de gelegenheid te geven om te stemmen. Wie wanneer mag stemmen, hoe dat dan gaat en waar je terecht kan, staat hier op een rijtje.

Wie mag wanneer? Vijftig van de in totaal 473 stemlocaties gaan vandaag en morgen open. Deze dagen zijn vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbaren (die onder de risicogroep van corona vallen) die hun stem willen uitbrengen. Het is overigens niet zo dat je, als je niet bij een van die groepen hoort, niet mág stemmen. Wel wordt hen opgeroepen om 'gewoon' op woensdag 17 maart te komen stemmen. Wil of kan je niet langs het stembureau op één van de drie dagen? Dan is het mogelijk om iemand te machtigen: op de achterzijde van je stempas zit een volmachtbewijs. Vul deze in een geef deze, samen met een kopie van je identiteitsbewijs, mee aan de gemachtigde. Vanwege corona mag een persoon maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen, normaal zijn dat er twee.

Hoe gaat het eraan toe? Naast het feit dat de stembussen dit jaar drie dagen lang geopend zijn, is de manier van stemmen ook anders dan normaal. Waar tijdens de voorgaande jaren alleen Nederlanders in het buitenland per brief konden stemmen, mogen 70-plussers dat deze verkiezingen ook. Om te verzekeren dat de stem op tijd binnen is, moest die brief voor afgelopen vrijdag zijn verstuurd. Lees je dit nu en ben je te laat? Geen zorgen; stemmen per brief kunnen tot woensdag ook nog ingeleverd worden bij speciale afgiftepunten. Dan het stemmen zelf. Net als normaal neem je je stempas en identiteitsbewijs mee. Bij elk stembureau houdt iemand van de locatie in de gaten dat het niet te druk wordt (en dus iedereen afstand kan houden), iedereen zijn handen bij binnenkomst ontsmet en je helpt om je stem zo veilig mogelijk uit te brengen. Goed nieuws voor de verzamelaars onder ons: het rode stempotlood mag je op sommige locaties mee naar huis nemen. Op de andere locaties worden de potloden ontsmet voordat ze weer worden gebruikt door de volgende stemmer.

Waar kan je heen? In totaal kun je op 473 locaties in de stad je stem uitbrengen. Vijftig daarvan zijn vandaag en morgen dus al open, de overige 423 zijn alleen op woensdag open. Op deze kaart van de gemeente is te zien waar alle stemlocaties en afgiftepunten (voor de stembrieven) zijn en wanneer de locaties geopend zijn. Ook zijn er dit jaar speciale(re) locaties. Zo is er voor het eerst een drive through-stemlokaal in de RAI. Hier kan je op alle drie de dagen terecht om je stem uit te brengen. Ook is er op sommige locaties meer te doen dan alleen stemmen; zo is er bij de Tolhuistuin een silent disco, kan je tussen de dieren stemmen bij kinderboerderij De Werf en is er in het Olympisch Stadion een stembus. Op die laatste drie locaties kun je alleen op woensdag terecht. Geen bekeuring Alle dagen gaan de stembureaus om 7.30 uur open en gaan ze om 21 uur dicht. Mensen die alleen tegen negenen kunnen stemmen krijgen geen bekeuring als ze na 21 uur nog over straat lopen. daar hoef je geen bewijs voor te hebben, alleen zeggen dat je net hebt gestemd is voldoende.