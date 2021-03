LHBTI+ acceptatie op school: van genderneutraal toilet tot inclusieve seksuele voorlichting

In november 2020 is door de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen die maakt dat scholen verplicht zijn om ervoor te zorgen dat LHBTI+ jongeren zich veilig en geaccepteerd voelen in de klas. COC-voorzitter Astrid Oosenburg noemt het een "doorbraak". Volgens Oosenburg is "homo" nog steeds het meest gebruikte scheldwoord en worden LHBTI+ jongeren vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Herkennen jongeren dit beeld? En wat kunnen scholen doen om acceptatie te bevorderen? Roos Gerritsen van Wij zijn Amsterdam zoekt het uit.

Lotte Hajema, voorlichter van het COC, heeft een gemixt beeld van de LHBTI+ acceptatie op middelbare scholen. "Sommige scholen zijn heel veilig en prettig, maar er zijn ook scholen waar ze het er nooit over hebben. Deze scholen geven aan dat het bij hen niet speelt". Dat is volgens Hajema een misvatting. "Het speelt overal."

"Het is een misvatting dat er op een school geen leerlingen zijn die homo of lesbisch zijn. Het speelt overal"

De Amsterdamse Mavo in Watergraafsmeer is een school die extra veel aandacht besteedt aan LHBTI+ acceptatie. Docent Pim Aerts vertelt enthousiast: "We besteden hier expliciet aandacht aan in de themaweek gender, waarin leeringen les krijgen over homoseksualiteit, in gesprek gaan met mensen met een andere geaardheid en een themakrant maken".

Genderneutrale toiletten

Als docent biologie geeft Aerts ook seksuele voorlichting. Dit probeert hij zo inclusief mogelijk te doen. "Ik probeer niet alleen vanuit het hetero-perspectief les te geven.Voor leerlingen die op jongens vallen laat ik bijvoorbeeld een filmpje zien waarin een homojongen vertelt hoe het is om voor de eerste keer te zoenen".

En ook uit vele andere zaken op en rondom de school blijkt dat LHBTI+ acceptatie er een grote rol speelt. Zo prijkt buiten de school een grote Pride-vlag en zijn er genderneutrale toiletten. "For everyone", is te lezen op de toiletdeur.