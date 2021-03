Tweehonderd studenten bij protest voor schuldenvrije basisbeurs

De jonge activisten stonden in ringen op 1,5 meter afstand van elkaar. Onder de hashtag #NietMijnSchuld spraken ze zich uit tegen de huidige regeling waarbij studenten een lening moeten aangaan om te kunnen studeren. Eerder was dit nog een prestatiebeurs, maar deze werd in 2015 afgeschaft.

Behalve de #NietMijnSchuld-vlaggen die overal goed te zien waren droegen ook veel studenten baretten met daarop het bedrag van hun studieschuld.

De demonstratie werd georganiseerd door FNV Young & United en studentenvakbond LSVb. De actie van vanmiddag is onderdeel van een landelijke actieweek tegen het leenstelsel.