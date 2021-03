Plan Universiteitskwartier niet gesteund door bewoners: "Participatie voor de bühne"

De bewonersvereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOLGB) staat niet achter het masterplan voor de inrichting van het Universiteitskwartier. Het plan van de UvA en gemeente komt in hun ogen op geen enkele manier tegemoet aan de wensen van de bewoners. Na twee jaar lang participeren is er volgens de vereniging 'niets' van hun voorstellen overgenomen en dat maakt ze boos.

Volgens de gemeente en de UvA is het nieuwe plan samen met bewoners en ondernemers opgesteld. Maar volgens de bewonersvereniging VOLGB is dat een leugen. "Er zijn wel dertig overleggen gevoerd. Wij hebben goede ideeën aangedragen. We hebben zelfs een alternatief plan laten ontwikkelen. Maar daar is helemaal niets mee gedaan", vertelt Tjeerd Kamper namens de bewonersvereniging waar zo'n 140 huishoudens lid van zijn.

Plein gesplitst in twee kleine donkere pleintjes

Ergernis nummer één is dat het ronde paviljoen van Theo Bosch vervangen wordt door een groter gebouw. "Dit monumentale gebouw willen ze vervangen door een groter en hoger gebouw", vertelt Karper. "Hierdoor wordt het binnenplein gesplitst in twee kleine donkere pleintjes, zonder zon en zonder sociale controle door de bewoners."