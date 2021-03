Politiek NL V Amber (21), Bibi (19) en Isaura (26) willen de Tweede Kamer in: 'Het gaat om ónze toekomst'

Wie een jonger én Amsterdams geluid in de Tweede Kamer wil, kan de komende week onder meer stemmen op Amber Cornelissen (Jong), Bibi Wielinga (Volt) en Isaura Carrilho (DENK). Ze willen alledrie gaan vechten voor de belangen van jongeren omdat dat nu nog veel te weinig gebeurt, vertellen zij aan Ruben den Boogert van Wij Zijn Amsterdam.

De 19-jarige Bibi Wielinga is de jongste van de drie en staat op nummer zes van de lijst van de pan-Europese partij Volt. Haar passie voor debatteren heeft haar doen besluiten zich verkiesbaar te stellen. 'Ik wilde de Tweede Kamer in toen ik erachter kwam dat debatteren, iets wat ik heel leuk vind, ook iets is waar je écht impact mee kan maken', vertelt ze. Amber Cornelissen, nummer vijf op de kandidatenlijst van jongerenpartij Jong, raakte geïnteresseerd in politiek door haar vrienden op de Universiteit. 'Ik had vanuit huis meegekregen: aan de politiek kan je niks veranderen, dat is een ver van ons bed show. Toen ik zag wat er gebeurde in mijn omgeving dacht ik: misschien kan je wel iets veranderen, misschien kan je wel iets betekenen.' Voor Isaura Carrilho, opgeleid als moderne politieke wetenschapper, waren de Black Lives Matter-protesten van afgelopen zomer de grootste inspiratie om de Tweede Kamer in te gaan voor DENK. 'Je kan iets doen met je ervaring en kennis en kan écht iets betekenen voor de volgende generaties maar ook voor de huidige generatie.'

Noodzaak voor jong geluid Volgens Cornelissen is de huidige Tweede Kamer geen goede representatie van de samenleving. Daar wil Amber wat aan doen, niet alleen als iemand die een stuk jonger is dan de gemiddelde leeftijd van de kamer, maar ook als vrouw. 'Die zijn er namelijk nog te weinig.' Ook voor Carrilho, die momenteel als actief is als beleidsmedewerker voor DENK in de Tweede Kamer, staat diversiteit hoog in het vaandel. 'Ik merk dat er een noodzaak is aan een fris, ander en jong geluid. Je merkt gewoon dat de dingen waar jongeren tegenaan lopen niet hoog op de prioriteitenlijst staan van de Tweede Kamer. We hebben meer representatie en diversiteit nodig. Niet alleen op basis van etniciteit maar ook op basis van leeftijd.' Wielinga laat zich naar eigen zeggen drijven door wanhoop en urgentie, maar ook hoop. 'Dit omdat ik hoor dat mijn vriendinnen niet weten of zij een kans hebben op de arbeidsmarkt en of de grachten niet op een gegeven moment zullen opstijgen tot het punt dat Amsterdam onder water staat.' Hoop ontleend ze vooral aan de strijdvaardigheid die ze voelt onder generatiegenoten. 'Wij willen echt verandering!'

Belangen op de lijst Jongeren missen vooral vertrouwen in de politiek, denkt Wielinga. Zij wil dan ook het vertrouwen weer terugwinnen. Dit wil zij voor elkaar krijgen door 'compleet transparant' te zijn als Kamerlid. 'Dit doe ik door niet alleen te zeggen "jullie zijn onderdeel van de beslissing die ik maak", maar ook transparant te zijn in hoe de beslissing tot stand is gekomen', licht ze toe. Isaura Carrilho wil jongeren vooral politiek bewuster maken: 'We moeten gewoon allemaal naar de stembus als we willen dat de belangen van jongeren op de prioriteitenlijst komen. Denk aan prestatiedruk, jongerenwoningen maar ook het leenstelsel. Die punten kunnen alleen maar op de agenda komen als wij mensen in de tweede kamer krijgen die dergelijke problemen ook zelf ervaren.' Amber Cornelissen hoopt vooral het klimaat op de agenda te zetten. 'Uiteindelijk gaat het om onze toekomst, dus dat moet wel meer een prioriteit worden. Om dat te kunnen veranderen zullen we meer vertegenwoordigd moeten worden in de Tweede Kamer', aldus Cornelissen.