Omgeving uitvaartcentrum waar Polletje ligt opgebaard benoemd tot veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Halsema heeft de omgeving van het uitvaartcentrum waar Ajaxhooligan 'Polletje' ligt opgebaard benoemd tot veiligheidsrisicogebied. Martin van der Pol, beter bekend als Polletje, werd donderdag 4 maart in Zuidoost op straat doodgeschoten. Het besluit is genomen omdat de politie aanwijzingen heeft dat tientallen harde kern supporters van Ajax voornemens zijn om vanmiddag afscheid van hem te nemen. Daarbij zijn er ook aanwijzingen dat de fans zwaar vuurwerk willen gaan afsteken. Dat illegale vuurwerk zou in België zijn gekocht. Het uitvaartcentrum is in de Eudorinastraat in Noord.