Man pint honderden euro's met gestolen bankpassen van 84-jarig slachtoffer

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt honderden euro's opgenomen te hebben met gestolen bankpassen bij een automaat aan de Bos en Lommerweg.

De beelden waarop de man te zien is zijn van vrijdag 11 september 2020, de portemonnee van het slachtoffer wordt waarschijnlijk een dag eerder gestolen. ''De passen waarmee de verdachte geld opneemt zijn van een 85-jarige dame. Ze komt er op de 11 september achter dat haar portemonnee waarschijnlijk de vorige dag gestolen is. In haar portemonnee zaten onder andere twee verschillende bankpassen'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Het slachtoffer ziet dat er een dag eerder ook opnames zijn gedaan met haar betaalpassen, hier heeft de politie geen beelden van. Of de man op de beelden ook verantwoordelijk is voor de diefstal van de portemonnee is onduidelijk. ''Hij wordt vooralsnog verdacht geld opgenomen te hebben met de gestolen passen op 11 september'', zegt Stor.

Signalement

De man heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, wordt tussen de 40 en 55 jaar oud geschat en tussen de 1.80 en 1.90 lang. Hij heeft een normaal postuur en kort haar.