Nu of nooit voor legaliseren cannabis: "Laat je stem niet in rook opgaan"

In de bus, die bestickerd is met cannabisplanten, worden podcasts met verschillende lijsttrekkers van politieke partijen opgenomen. Buiten de bus worden flyers, kranten en vloeitjes uitgedeeld.

Derrick Bergman, voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), zegt dat bijna iedereen weet dat het cannabisbeleid in Nederland 'krom' is en de legalisering er bijna aankomt. "We zijn echt dichtbij, dus we vragen mensen om hun stem te gebruiken. Laat je stem niet in rook opgaan", aldus Bergman.