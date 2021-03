Verdacht pakketje gevonden op Schiphol, blijkt loos alarm

Bij een gebouw aan de Pelikaanweg 1 is een verdacht pakketje aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst kwam ter plaatsen om vast te stellen of het om gevaarlijke stoffen gaat. Om 19.30 uur laat de Koninklijke Marechaussee weten dat er geen gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee laat aan NH Nieuws weten dat het verdachte pakketje gevonden is bij een postverwerkingsbedrijf. "De explosievenverkenner van de Marechaussee kon niet vaststellen wat er in het pakket zat, daarom is de EOD nu aanwezig." Vanwege het protocol zijn er ook veel hulpdiensten aanwezig rond het gebouw.

Het lijkt erop dat het verdachte pakketje gevonden is bij afhandelingsbedrijf Dnata, een dochteronderneming van Emirates uit Dubai.