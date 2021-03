Politieke partij Bij1 doet aangifte van online bedreigingen

Bij1 ontvangt naar eigen zeggen duizenden haatvolle privéberichten, comments, mailtjes, posts en tweets. Ze worden door Bij1 als racistisch, seksistisch en LHBTQ-hatend bevonden en bevatten vaak een concrete bedreiging. Bij1 heeft dan ook aangifte gedaan van 52 van deze berichten.

Meldpunt ondersteunt aangifte

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft de partij ondersteund met het maken van een selectie. Advocaat Krit Zeegers legt uit waarom hij dit nodig acht: “De bekende zaken die tot nu toe succesvol zijn gevoerd over online haat en discriminatie waren, voor zover ik weet, op basis van een aangifte waarbij de aangever zelf al veel werk had gedaan in het verzamelen en selecteren van de 'ergste’ berichten. Dat is eigenlijk het werk van politie en justitie, zoals de rechtbank Amsterdam ook expliciet opmerkte in de vonnissen in de zaken van Clarice Gargard."

"Rechterlijke macht onbekwaam"

Lijsttrekker Sylvana Simons is het zat.“De rechterlijke macht en opsporingsdiensten zijn onbekwaam. Het proces van onze aangifte zegt veel over de gebrekkige rechtsbescherming. Met deze overheid moeten we ons als burger echt zorgen maken.”

Bij1 profileert zich als de partij voor gemarginaliseerde groepen. Sylvana Simons: “Wie zich uitspreekt in ons land, kan extra haat verwachten. Maar genoeg is genoeg. Dit moet nu stoppen. Ik zal blijven strijden tot het rechtssysteem voor iedere vrouw van kleur en voor ieder ander goed werkt.”