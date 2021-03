Dagelijks debat op AT5 in aanloop naar dag tegen racisme en discriminatie

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 organiseren dit jaar voor de derde keer de Week Tegen Racisme, een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme.

Onderdeel van het programma zijn verschillende debatten, die komende week ook op AT5 te zien zijn. Een overzicht van de gesprekken, die dagelijks tussen 22.00 en 23.00 te zien zijn.

Programma Week Tegen Racisme op AT5

Maandag 15 maart: 22.00 uur | NL Kiest- Samen tegen Racisme

De landelijke verkiezingen van maart 2021 staan op het punt te beginnen, waarbij het onderwerp van racisme nu op scherp is gezet door de toeslagen affaire en de Black Lives Matter-beweging. Op welke manier willen politieke partijen zich inzetten om problemen rondom racisme in Nederland aan te pakken? Een gesprek met zowel jongeren, belangenorganisaties en politieke partijen.

Dinsdag 16 maart 22.00 uur | Inclusief perspectief op hoger onderwijs

Een gesprek over het belang van projecten die bijdrage aan een veilige en inclusieve leeromgeving. Welke stappen zijn er nodig voor inclusief onderwijs? En wat is de meerwaarde van deelnemen aan een traject waar jouw verschillende identiteiten ruimte krijgen?

Woensdag 17 maart 22.00 uur | Recht op menswaardig bestaan

Voor verschillende groepen in Nederland wordt een menswaardig bestaan nagenoeg onmogelijk gemaakt. Hoe is de huidige situatie van deze groepen? En wat zijn belangrijke maatschappelijke en politieke stappen die genomen kunnen worden om deze groepen te ondersteunen? Een gesprek met onderzoekers, activisten en initiatieven.

Donderdag 18 maart 22.00 uur | Kleur in de Klas

Hoe gaan we om met verschillen in achtergrond in en rondom het klaslokaal?

Meesters met Dromen - Yasin Yaylali en Emin Kececi - in gesprek hoe je om moet gaan met verschillende achtergronden in de klas.

Vrijdag 19 maart 22.00 uur | Ongelijke crisis en arbeidsmarkt

De huidige corona crisis raakt niet alle groepen op dezelfde manier. Hoe staat het bijvoorbeeld met studenten die stageplekken zoeken of de steunmaatregelen voor schoonmakers die als ongedocumenteerden werk verrichten en nu hun inkomen mislopen?

Zaterdag 20 maart 22.00 uur | Etnisch profileren & risico profielen

Mogen overheidsinstanties werken met (geautomatiseerde) risicoprofielen die afkomst of nationaliteit bevatten? Op welke manier worden risicoprofielen gebruikt door overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de politie en het UWV? Hoe verloopt de discussie hierover in de Tweede Kamer? Daarover een gesprek met het antidiscriminatiebureau van Amsterdam, een wethouder en een Tweede Kamerlid.