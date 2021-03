OM eist 14 jaar cel tegen 'Rico de Chileen'

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 14 jaar cel tegen de Chileense Amsterdammer Richard R., in het criminele milieu ook wel bekend als 'Rico de Chileen'. Hij staat in de Bunker in Osdorp terecht voor het leiding geven aan een criminele organisatie en het witwassen van crimineel geld.

Volgens justitie werkte R. nauw samen met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat. ‘Noffel’ is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie in Almere.

In het dossier tegen Rico de Chileen heeft justitie vooral bewijs verzameld aan de hand van een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptoberichten tussen hem en onder anderen Taghi, waarin volop over liquidaties zou zijn gecommuniceerd. Volgens Rico's advocaat Leon van Kleef stelt het allemaal niet veel voor.

De rechtbank heeft zes dagen voor de rechtszaak uitgetrokken.