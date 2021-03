Kale en Kokkie zien Ajacieden stralen: ''Ze hebben geen kans weggegeven''

''Het was bijna een perfecte wedstrijd'', zegt Kale over de wedstrijd tegen de Zwitsers. ''Je hebt niks weggegeven en ze hadden de concentratie die je ook zag tegen Lille'', zegt Kokkie. De ploeg van Erik ten Hag domineerde de wedstrijd volledig, Young Boys schoot noteerde in de hele wedstrijd maar één schot en die was niet eens tussen de palen gericht.

''Je kunt je niet voorstellen dat die ploeg van Peter Bosz vijf goals van die gasten om hun oren hebben gehad'', zegt Kale over Bayer 04 Leverkusen die in de vorige ronde uitgeschakeld werd door Young Boys. ''Vaak ziet een tegenstander er niet uit, dat ziet je ook als Ajax tegen Feyenoord speelt'', grapt Kokkie. ''Dat is de kracht van Ajax, dat komt niet omdat de tegenstander zo slecht is.''