Inmiddels ruim 7000 boetes uitgedeeld wegens overtreden avondklok

Sinds de invoering van de avondklok zijn er in de regio Amsterdam 7.217 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de regel. Het overgrote deel (6.341 boetes) werd uitgeschreven door de politie, handhavers schreven er 876 uit.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft geschreven. Het gaat om het aantal avondklokboetes tot en met 10 maart. Handhavers gaven ook 666 waarschuwingen. Het aantal boetes lag twee weken ervoor nog op ruim 5500.

De avondklok geldt sinds 23 januari. Wie tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat is, moet een eigen verklaring bij zich hebben met een door de overheid geaccepteerde reden en eventueel ook een werkgeversverklaring. Wie geen verklaring heeft, kan een boete van 95 euro krijgen.

Verkiezingen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gelden er uitzonderingen op de avondklok. Zo mogen kiezers die gaan stemmen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan. Kiezers die willen kijken bij het tellen, mogen dit ook na 21.00 uur doen. Stembureauleden, tellers en vrijwilligers hebben voor hun werk tijdens de avondklok een bewijs nodig van hun werk in het stemlokaal.

De avondklok blijft in ieder geval tot 31 maart van kracht.