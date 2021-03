Daley Blind verlengt contract bij Ajax tot zomer 2023

De 31-jarige verdediger doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd in de seizoenen 2011, 2012, 2013 en 2014 als Ajacied vier keer kampioen en won in 2013 ook de Johan Cruijff Schaal.

In de zomer van 2014 vetrok hij naar Manchester United. Hij speelde in totaal 141 officiele wedstrijden voor de Engelse recordkampioen. Daar won hij met zijn ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.

In 2018 keerde hij terug in Amsterdam en legde direct beslag op de dubbel. In 2019 won de Amsterdammer bovendien de Johan Cruijff Schaal. Hij speelde tot nu toe 265 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin 11 keer.