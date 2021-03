Blog teruglezen: ook vandaag zo'n 17.000 stemmers bij stembureaus

Gisteren bleek dat een deel van de briefstemmen ongeldig bleken te zijn. Meer ouderen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per post te stemmen, maar dat leek in veel gevallen niet goed te zijn gegaan. Landelijk zou het om zo'n 7 tot 8 procent van de poststemmen gaan dat ongeldig is. Zo'n 22 procent van de 73.000 ouderen die in Amsterdam wonen heeft per post gestemd. Hoeveel daarvan ongeldig zijn is nog niet bekend.

Ollongren laat nu weten dat onder bepaalde voorwaarden deze foute stemmen toch mogen worden meegeteld. Het is de bedoeling dat stembureaumedewerkers de stempas op geldigheid controleren. Als dat zo is, kan de geopende envelop met daarin het stembiljet in de stembus worden gedaan zonder dat het stembiljet wordt ingezien of opengevouwen.