Gevonden man blijkt doodgeschoten: het gaat om 'Lau' (22) uit Assendelft

De politie gaat ervan uit dat de 22-jarige man die afgelopen vrijdag in het water bij de Nico Broekhuysenweg werd gevonden is doodgeschoten. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.

Het lichaam van de man die 'Lau' werd genoemd, werd vrijdagochtend in een sloot gevonden maar is vermoedelijk eerder die nacht om het leven gebracht. De politie denkt dat hij niet is doodgeschoten op de plek waar hij is gevonden. Hij werd voor het laatst aan het begin van de nacht in Assendelft, zijn woonplaats, gezien.

'Leuke, lieve, aardige jongen'

Het Parool meldt dat het gaat om Lauranio Bronne, iemand die al vanaf jonge leeftijd in aanraking kwam met de politie, maar niet bekendstond als zware crimineel. Wel stond hij afgelopen november nog voor de rechter in verband met een vechtpartij waarbij hij samen met een vriend twee Belgische jongens in elkaar zou hebben getrapt.

Hij zou licht verstandelijk beperkt zijn en makkelijk te beïnvloeden, stelt de krant. Volgens zijn advocaat komt zijn dood als onverwacht en was het een 'leuke, lieve, aardige jongen'.

De politie roept getuigen en bekenden van het slachtoffer op zich te melden.