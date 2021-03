Volop speculaties over de terugkeer van het oude logo bij Ajax

De oren van veel fans van Ajax gingen even op scherp toen ze gisteravond commercieel directeur Menno Geelen de volgende zin hoorden zeggen: "Ik denk wel dat we volgend seizoen een shirt hebben waar een heel groot deel van de fans heel enthousiast over worden. Ik persoonlijk wel, en Edwin ook." Precies op dat moment kwam er een shot van het oude logo in beeld. Al jaren zijn veel supportersgroepen bezig om het originele logo terug op het shirt te krijgen in plaats van, zoals Kokkie van Kale het al eerder omschreef, ' die verkrachte kut-smurf '.

Maar terwijl Geelen dat aan het vertellen is schakelt de regisseur naar een enorm spandoek van het oude logo dat midden in het vak van de fanatieke aanhang ligt.

Tijdens een online-evenement van Ajax gisteravond werd er teruggeblikt op het afgelopen coronajaar, maar er werd ook over de nieuwe shirts van de voetbalclub gesproken. Volgens commercieel directeur Menno Geelen kon hij er nog niet veel over zeggen, omdat Adidas een grote sponsor is.

Terugkeer oude logo

Het huidige logo, in gebruik sinds seizoen 91-92, moest zorgen voor een 'frisse uitstraling'. Al jaren wordt er dus al door een groot deel van de Ajax-supporters gepleit voor het oude logo. Deze zou meer klasse en stijl hebben, 'dat is wat Ajax moet uitstralen.. ', vertelde iemand van de Ajax Supporters Delegatie al in 2014 in een special van AT5 over het logo. Er werden toen door heel Amsterdam posters opgehangen met de tekst 'Geef Ajax z'n gezicht terug'.

De jarenlange roep om het oude logo heeft dan wellicht toch eindelijk zijn vruchten afgeworpen. Wanneer de nieuwe shirts worden gepresenteerd is nog niet duidelijk. Meestal is dat een paar weken voor het einde van het seizoen. Ook of het alleen om het logo op het shirt gaat, of dat het overal wordt vervangen is nog ongewis.

Kijk hieronder een uitzending van AT5 uit 2014 terug waarin het Ajax-logo besproken wordt: