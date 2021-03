Ook in hoger beroep taakstraf voor vrouw die opruiende teksten riep over Baudet

De werkstraf die een 22-jarige vrouw kreeg opgelegd wegens het roepen van opruiende teksten over Thierry Baudet tijdens een demonstratie in maart 2019 blijft staan. Ze zou meerdere malen 'Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf', hebben geroepen. Ze werd al eerder veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur, maar ging in beroep.

Tijdens een antiracisme-protest op 23 maart 2019 werden opruiende teksten geuit over Thierry Baudet. Een videofragment van de bedreiging ging destijds viral op internet en de Forum voor Democratie-voorman deed daarop aangifte van bedreiging. De destijds 21-jarige student werd na een paar dagen aangehouden door de politie.

'Grap'

Alhoewel de vrouw de leus verdedigde door te zeggen dat het een grap was en dat zij niet de bedoeling had anderen aan te zetten tot geweld, vond de rechtbank dat zij een grens had overschreden. Ze had zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan opruiing en bedreiging.

Timing

De rechtbank vond de timing van de bedreiging ook niet voor haar spreken: Forum voor Democratie had dagen daarvoor grote winst geboekt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Dit zou associaties oproepen met de moord op Pim Fortuyn in 2002 vlak voor de landelijke verkiezingen.

De vrouw kreeg in april 2019 een straf van 100 uur taakstraf opgelegd, maar ging daartegen in beroep. De Hoge Raad heeft het hoger beroep echter vandaag afgewezen: ze zal de honderd uur taakstraf vol moeten maken.