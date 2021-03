BovenIJ ziekenhuis gaat gebouw koelen met water uit Noordhollands kanaal

Naast het Okura hotel, is het BovenIJ ziekenhuis het tweede gebouw in de stad dat oude koelinstallatie vervangt door een duurzame methode. Mirjam Huisman, milieucoördinator van het BovenIJ: "Het water uit het Noord Hollands kanaal komt het ziekenhuis in en via regelaars halen wij de koele lucht eruit. Die wordt als om de temperatuur in het gebouw te regelen."

Duurzaam

En dat vermindert de CO2 uitstoot met 208 ton per jaar. In 2018 stapte het BovenIJ al over op stadswarmte waardoor de CO2 uitstoot afnam met 21 procent. Straks is die uitstoot 26,5 procent minder. Het ziekenhuis wil de komende jaren meer stappen om de duurzaamheid te verbeteren zoals het terugdringen van medicijnresten in afvalwater en wegwerpplastic.