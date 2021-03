Stier weer terug op Beursplein: "Het brengt geluk als je zijn ballen aantikt"

"We zijn ontzettend blij dat hij er is", zegt Marianne Aalders van Euronext. "De stier is in 2012 in het geheim bij ons voor de deur van de Amsterdamse beurs gelegd. Eigenlijk hebben we de stier van het begin af aan omarmd. We zijn er hartstikke trots op dat hij hier in Amsterdam staat en ook voor de New York stock exchange. Toch twee bijzondere plekken", vertelt de communicatiemanager.

Het bronzen beeld van 2,5 ton kon niet zo maar in één keer op het plein worden geplaatst. "Het kunstwerk kan je niet zo maar koud op de straat zetten, je moet verbinding maken in de grond", zegt een medewerker die het beeld plaatst. "Er komen straks draadeindes onder de poten en daarmee verankeren we hem in de grond".