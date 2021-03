Liveblog: D66 blij met flinke stijging: "Absoluut fantastisch resultaat"

Zoals het er nu naar uitziet, komt de ChristenUnie met vier zetels in de Tweede Kamer en vertrekt raadslid Don Ceder naar Den Haag. Hij laat aan AT5 weten dat hij hoopt dat het aantal zetels nog wel omhoog gaat. "Maar zoals het eruit ziet mag ik mij wel al gaan opmaken voor de kamer, dat is al mooi. Het is dus wel een beetje een dubbel gevoel, want aan de ene kant had je meer gehoopt, in de peilingen stonden we op zes zetels. De avond is echter nog niet voorbij. We zijn hoopvol en wachten vooral nog af."