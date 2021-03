Liveblog: Drukte bij stemlokalen, Dassen (Volt) brengt stem uit op Westergasterrein

Kiezers kunnen gewoon tot 21.00 stemmen. Ook als je na dat tijdstip nog in de rij staat, hoef je geen boete te verwachten voor het overtreden van de avondklok. Wanneer je wordt aangesproken door politie of handhaving, is het vertellen dat je van een stembureau vandaan komt genoeg. Een aparte (schriftelijke) verklaring is niet nodig. De precieze regels zijn hier te vinden.