Misdaad NL V Politie toont verdachten die realityster Amanda Balk thuis met geweld overvallen

Angstige momenten voor realityster Amanda Balk. Begin januari wordt ze door twee gewapende mannen overvallen in haar woning op IJburg. In het opsporingsprogramma Bureau 020 is te zien hoe een van de twee verdachten zich voordoet als pakketbezorger. Hij weet op die manier samen met een andere man de woning van Balk binnen te dringen. Ze wordt geschopt en geslagen door de twee, haar 8-jarige dochter is ook thuis op dat moment.

Op donderdagochtend 7 januari komt rond 08.15 uur een man in beeld van een bewakingscamera. Hij heeft veel weg van een pakketbezorger. Behalve dat hij een kartonnen doos bij zich heeft, draagt hij een oranje jas die erg lijkt op die van bezorger PostNL. ''De bewoonster ziet de man voor de deur staan en geeft aan dat hij het pakket bij de deur kan achterlaten. Vervolgens wacht ze even tot er niemand meer voor de deur staat voordat ze het pakket buiten gaat halen'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De man staat inderdaad niet meer voor de deur, maar een paar meter verderop buiten het zicht van Balk. Op het moment dat ze de voordeur open doet om het pakket te pakken stormt de man op de voordeur af, hij wordt gevolgd door de tweede verdachte in deze zaak. Die komt uit een grijskleurige Smart gesprongen die aan de overkant van de straat voor de woning geparkeerd staat. ''De zogenaamde pakketbezorger werkt het slachtoffer met fors geweld de woning in. Beide mannen mishandelen haar en één van hen heeft ook een vuurwapen bij zich. Ze bedreigen de bewoonster en doorzoeken haar woning'', zegt Stor.

Quote Een doodgewone donderdagochtend veranderde door deze twee mannen in een nachtmerrie Marijke stor, politie amsterdam

Balk loopt lichte verwondingen op, haar 8-jarige dochter is ook thuis op het moment van de overval. ''De woningoverval is een zeer traumatische ervaring geweest voor de bewoonster en haar dochter'', zegt de woordvoerder. ''De bewoonster liep lichte verwondingen op en het incident had een grote impact op haar en haar jonge kind. Een doodgewone donderdagochtend veranderde door deze twee mannen in een nachtmerrie.'' In de tien minuten dat de overvallers binnen zijn nemen ze verschillende dure sieraden en andere waardevolle spullen mee. Signalementen De zogenaamde pakketbezorger heeft een lichtgetinte huidskleur is vermoedelijk tussen de 14 en 25 jaar oud en tussen de 1.80 en 1.90 lang. Hij heeft een slank postuur, bruine ogen en zwart haar. Hij droeg een oranje oversized jack, die heel erg lijkt op een jas van pakketbezorger PostNL, een donkerkleurig mondkapje, een zwarte pet en zwarte schoenen. Hij was ook degene die een vuurwapen bij zich had. De andere verdachte heeft een donkere huidskleur, wordt rond de 20 jaar oud en tussen de 1.65 en 1.75 geschat. Hij heeft een fors postuur, bruine ogen en zwart krullend kroeshaar. Hij droeg een zwartkleurig mondkapje, een zwartkleurige pet en een soort regenjas met een glimmende zwarte stof. Ook had hij zwarte schoenen aan.

Vluchtauto Behalve informatie over verdachten wil de politie ook meer weten over de grijskleurige auto en het pakket waarmee de zogenaamde bezorger voor de deur staat. De Smart die voor de woning van Balk geparkeerd stond, die diende als vluchtauto, wordt op zondag 10 januari uitgebrand teruggevonden op de Werengouw in Noord. Het voertuig is ook in dat stadsdeel gestolen, dat gebeurde ergens tussen 5 en 7 januari. Een paar uur voor de overval komt de Smart ook in beeld. Rond 02.50 uur, een paar uur voor de overval, wordt het voertuig geparkeerd voor de woning van Balk. Twee personen stappen uit en lopen vervolgens de straat uit. Of dit de overvallers zijn is niet duidelijk.

Het pakket dat de zogenaamde bezorger kwam brengen hebben de twee in hun haast achtergelaten in de woning van Balk. ''Wij willen weten of mensen dit pakket eerder gezien hebben of weten waar het pakket vandaan komt'', besluit Stor.