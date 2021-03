Politie zoekt mannen die pinnen met gestolen bankpas

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die in de omgeving van Amsterdam geld opnemen met een gestolen bankpas. Het slachtoffer, een 72-jarige vrouw uit Uithoorn wordt vorig jaar april van ruim tienduizend euro bestolen. Ze is opgelicht door middel van zogenaamde vriend-in-noodfraude.

''Het slachtoffer krijgt op donderdag 23 april 2020 een Whatsappje van een onbekend nummer. De afzender doet zich voor als de dochter van het slachtoffer. Ze zegt haar bankpas kwijt te zijn of ze die van haar moeder mag lenen voor het doen van boodschappen'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Haar zogenaamde dochter verzoekt haar bankpas en pincode in een envelop op een afgesproken plek neer te leggen. De moeder doet dit. Ook vraagt de afzender om gegevens om te kunnen internetbankieren, het slachtoffer stuurt deze nietsvermoedend op. ''De volgende dag, op vrijdag 24 april, blijkt er voor ruim tienduizend euro van de rekening van het slachtoffer te zijn opgenomen. Ze blokkeert haar rekening en brengt haar echte dochter op de hoogte van wat er gebeurd is, maar die weet nergens van'', vertelt Stor.

Signalement

De mannen die geld opnemen met de bankpas van het slachtoffer zijn op verschillende plekken in de omgeving van Amsterdam vastgelegd. De eerste verdachte is een man met een licht getinte huidskleur. Hij wordt rond de 20 jaar oud geschat heeft een normaal postuur en donkere gezichtsbeharing. De andere man is ook licht getint en mogelijk rond de 20 jaar oud. Hij heeft een gezet postuur en lichte gezichtsbeharing. ''De mannen worden vooralsnog alleen verdacht van het opnemen van geld en betalen met de bankpas, niet van de oplichting en diefstal van de pas.''

Niet gebeld? Geen geld!

''Voor het slachtoffer is het natuurlijk ontzettend vervelend dat ze op deze manier is opgelicht'', zegt Stor. ''Ze dacht met haar dochter te maken te hebben, maar dit was niet zo. Wij roepen op om op je hoede te blijven voor dit soort oplichting en denk altijd: 'Niet gebeld? Geen geld!' Zoek altijd eerst contact met degene die je denkt te spreken, via de telefoon of in persoon'', besluit Stor.