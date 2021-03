Hof verwerpt vrijspraak: acht jaar cel voor dood 72-jarige man in Oost

De 48-jarige B., die terecht stond voor de dood van de 72-jarige Teunis Weening, heeft in hoger beroep door het gerechtshof acht jaar cel opgelegd gekregen. Eerder werd de vrouw nog vrijgesproken voor de dood van Weening. Wel werd zij destijds schuldig bevonden aan zware mishandeling en moest hiervoor negen maanden de cel in.

In de vroege ochtend van 17 december 2017 belt de 45-jarige vrouw zelf 112. Agenten die op de melding afkomen, treffen in de woning aan het Sumatraplantsoen de vrouw aan, samen met de zwaargewonde Weening. Hij blijkt in zijn buik, borst en hals te zijn gestoken. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later overlijdt aan zijn verwondingen.

B. kwam volgens het OM met meerdere verklaringen: zo zou het slachtoffer zichzelf hebben gestoken. Later verklaarde ze dat zij Weening in zijn buik had gestoken uit noodweer omdat hij haar bedreigd zou hebben met een mes.

Tien jaar celstraf wordt vrijspraak

Het OM eiste in eerste aanleg tien jaar cel, maar de rechtbank stelde vast dat het slachtoffer niet is overleden door de steekwond in zijn buik, maar aan de gevolgen van een steekwond in zijn hals. Hiervan kon niet worden bewezen hoe en door wie dit is toegebracht.

Daarom werd de vrouw uiteindelijk vrijgesproken van doodslag. Wel moest zij negen maanden de cel in, omdat zij schuldig bevonden werd aan zware mishandeling. De rechtbank noemde die negen maanden cel eerder "een zeer onbevredigende uitkomst, met name voor de nabestaanden van het slachtoffer".

OM in hoger beroep, toch schuldig bewezen

Het OM kon zich niet vinden in de volgens hen lage straf van negen maanden en ging in hoger beroep. Het Gerechtshof heeft zich daarom opnieuw over de zaak gebogen. Belangrijk onderdeel van het hoger beroep waren de verschillende verklaringen van verdachte B.

Een woordvoerder van het Gerechtshof vertelt dat de vrouw in totaal vijf tot zes verschillende verklaringen af legde. Een van die verklaringen is dat zij Weening stak en haar handen ging wassen, waarna Weening zelfmoord pleegde. Maar dat gelooft het Hof niet. Mede daardoor is het beroep op noodweer verworpen.

"We praten over een situatie waarin twee personen in één woning aanwezig waren. Er ontstond ruzie over geld", vertelt een woordvoerder van het Hof. Het Hof vindt het in die situatie aannemelijk dat B. niet maar één keer heeft gestoken, maar verantwoordelijk is voor alle drie de steekwonden. Ook sluiten ze daarbij uit dat Weening zelfmoord heeft gepleegd.

De verdachte is daarom veroordeeld tot acht jaar cel met aftrek van voorarrest. B. kan nog in cassatie bij de Hoge Raad.