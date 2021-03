Amsterdammers zoeken speciale stemlocaties op: "Nog nooit geweest, dus ik pak mijn kans"

Op de derde, en laatste, stemdag voor de Tweede Kamer Verkiezingen lijken veel Amsterdammers hun stem uit te willen brengen op de wat specialere locaties in de stad. Ook is het voor een horecazaak een goed excuus om de deuren voor één dag weer te openen.

Eén van de speciale locaties die vandaag is omgetoverd tot stemlokaal, is het Olympisch stadion. "Ik vind het prachtig. Ik sport er wel eens dus het is leuk om er ook te kunnen stemmen", vertelt een man die net het stadion uit komt.

Ook voor de Vondelkerk staat een rij. Een vrouw die net uit het stemhokje komt, vertelt dat zij een omweg heeft gemaakt om in de kerk te gaan stemmen: "Ik was hier nog nooit binnen geweest en dacht, ik pak mijn kans want ik weet niet of dat binnenkort nog een keer kan."

De eigenaar van Café Venster33 aan de Eerste van der Helststraat pakte zijn kans om open te gaan; niet om biertjes te tappen, maar om stemmen te verzamelen. "Het is heerlijk om de deuren weer te openen en mensen te mogen ontvangen", zegt de eigenaar. De gemeente benaderde hem omdat er in de buurt te weinig stemlocaties waren. "Ik vond het eigenlijk wel leuk. Heb verder ook niet zoveel te doen".