Bos en Lommerweg wordt heringericht: "Laat de bomen maar terugkomen"

De herinrichting van de Bos en Lommerweg, tussen de Admiraal Ruijterweg en de Willem de Zwijgerlaan, is gestart. De weg wordt vernieuwd en er komt meer groen in de straat. Het AT5-programma Het Verkeer spreekt met omgevingsmanager Petra Schouten over de nieuwe inrichting van de weg.

"De weg wordt opnieuw ingericht omdat er veel verschillende materialen zijn gebruikt waardoor het onoverzichtelijk was. Daarbij is naar de ventweg toe gaan verkeersonveilig. Genoeg aanleiding om te vernieuwen", legt Schouten uit. "De straat komt er ruimtelijk en rustig uit te zien. Daarnaast wordt de ventweg opgeheven waardoor er meer ruimte is om te verblijven, voor groen en nieuwe bomen. Dit gaat echter wel ten koste van wat parkeervakken."

De nieuwe groene Bos en Lommerweg

De bewoners willen graag een groene straat en maken zich zorgen over de bomen die gekapt zijn voor de werkzaamheden. "Het valt me op dat de bomen weg zijn. Dat vind ik een beetje jammer, laat de bomen maar weer terugkomen", zegt een bewoner. "Wanneer komen de nieuwe bomen en hoelang duurt het voordat de bomen behoorlijk gegroeid zijn", vraagt een bewoonster zich af. "Want als ik naar mijzelf kijk, ik ben bijna 86 en het heeft even geduurd voordat ik rijp was", voegt ze lachend toe. Volgens Schouten worden er op de vernieuwde Bos en Lommerweg zo groot mogelijke nieuwe bomen geplaatst. Ook worden de bomen in een gebied van 25m² grond geplant waardooor ze goed kunnen groeien.

Dezelfde bewoonster vraagt zich af of de werkmannen een beetje goed verzorgd worden door de buurt. "Anders wil ik wel met mijn rollator een kopje koffie en een pannenkoek brengen", stelt ze voor. Gelukkig komen de werkmannen niks tekort en kunnen ze rekenen op de ondernemers in de straat. "De jongens werken hard dus we geven ze af en toe een bakkie koffie. Gewoon voor de gezelligheid", vertelt een horecaondernemer.

Eind april weg afgesloten Op dit moment zijn er nog geen gevolgen voor het verkeer. Vanaf 26 april tot het einde van de werkzaamheden kan doorgaand fiets-, auto- en busverkeer niet door de straat rijden. De ondernemers en horeca blijven bereikbaar. De werkzaamheden zijn begin augustus 2021 klaar.