Opkomst in de stad tot nu toe hoger dan bij voorgaande verkiezingen: 36 procent

Het aantal Amsterdammers dat dit jaar stemt voor de Tweede Kamerverkiezingen is tot nu toe hoger dan voorgaande verkiezingen. Om 13.00 uur hadden 170.000 Amsterdammers gestemd in een van de 476 stembureaus. Met de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht, komt dit in totaal op 211.000 kiezers die hebben gestemd. Dat is ruim 36 procent van het totaal aantal Amsterdamse kiesgerechtigden (582.177).